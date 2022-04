Fahrerin auf B300 schwer verletzt: Auch Kind hat Verletzungen

Am Donnerstagvormuttag ist eine Frau bei Edenhausen von der Fahrbahn abgekommen. Sie verletzte sich schwer, ihr einjähriger Sohn erlitt leichte Verletzungen.

Am Donnerstag gegen 11.25 Uhr ist eine Autofahrerin auf der B300 bei Edenhausen links von der Fahrbahn abgekommen, als sie von Thannhausen kommend in Richtung Krumbach fuhr. Die 26-Jährige fuhr ungefähr 100 Meter geradeaus die Böschung hinunter, überquerte den Radweg nach Edenhausen und kam an der dortigen Böschung zum Stehen.

Frau bei Unfall bei Edenhausen schwer verletzt

Die Frau verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihr einjähriger Sohn verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehren aus Krumbach, Ursberg, Bayersried und Edenhausen waren im Einsatz. Ungefähr 25 Mann waren vor Ort und, konnten die Frau aus ihrem Auto befreien. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 10.000 Euro.

Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Ein Autofahrer, der ihr entgegenkam, sagte der Polizei, es sei beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. (AZ)