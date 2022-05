Fußgänger und Radfahrer haben es an der B 300 künftig leichter

Plus Nach Fertigstellung der Querungshilfe bei Ursberg ist nun auch die Radwegunterführung bei Edenhausen befahrbar. Nicht nur Radfahrer profitieren davon.

Wer ohne Auto, Bus oder Motorrad zwischen Krumbach und Thannhausen unterwegs ist, kann aufatmen, denn für sie ist zumindest ein Teilstück dieser Strecke jetzt sicherer. Nach der Fertigstellung der Querungshilfe an der westlichen Einfahrt der B300 bei Ursberg Anfang April ist nun auch die Radwegunterführung östlich von Edenhausen im Rahmen einer Einweihung durch die Geistlichkeit offiziell freigegeben worden.