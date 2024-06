Gartenbauverein Edenhausenhält Rückschau und ehrt langjährige Mitglieder

Bei der Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Edenhausen wurden die vielfältigen Vereinsaktivitäten sichtbar.

Bei der Generalversammlung ließ der Obst- und Gartenbauverein Edenhausen das Vereinsjahr 2023 Revue passieren.

Der erste Vorsitzende Florian Fetschele zog Bilanz. Er konnte von verschiedenen Aktivitäten berichten. Erfreulich ist der Beitritt von zwei neuen Gartenfreunden. So beträgt der Mitgliederstand aktuell 142 Mitglieder. Feste Bestandteile im Jahresablauf waren wieder das Vatertagsfest mit Maiwanderung und die Nikolausfeier. Im Oktober organisierte der Gartenbauverein das Herbstfest im Feuerwehrhaus.

Zur Verschönerung des Dorfes und zur Schaffung von Lebensräumen für Insekten legte der Gartenbauverein beim Friedhof und an der Westeinfahrt wieder Blumenwiesen an. Außerdem brachte er Blumenkästen an den Brückengeländern an. An der Obstwiese wurden Äpfel geerntet und zu Apfelsaft verarbeitet.

Arbeitsintensiv war die Betreuung und Sauberhaltung des Kompostplatzes. Immer wieder wird dort nicht kompostierbares Material, wie Baumschnitt und Steine, abgelagert und muss von Hand aussortiert werden. Fetschele appellierte an die Vernunft der Anlieferer.

Kassiererin Inga Schütz konnte eine solide Finanzlage präsentieren.

Der Obst- und Gartenbauverein ehrte bei der Versammlung folgende langjährige Mitglieder:

Für 25-jährige Mitgliedschaft: Klaus Podlech, Maria Rampp und Klaus Hesse.

Für 40-jährige Mitgliedschaft: Anna Bronnenmayer, Irmgard Drexel, Inge Hartmann, Ida Mayer, Klara Wiedemann, Manfred Fetschele, Reinhard Fetschele, Leo Steck und Eduard Plach.

In seinem Ausblick auf das Vereinsjahr gab Fetschele verschiedene Termine bekannt. So ist am 8. Juni ist ein Ausflug an den Bodensee geplant. (AZ)