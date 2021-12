Schnee: Mann stirbt bei schwerem Unfall bei Edenhausen

Ein 40-Tonner kommt bergab ins Rutschen und kracht in Leitplanke und Gegenverkehr. Dabei kam ein Mann ums Leben. Die B300 wurde zwischen Krumbach und Ursberg gesperrt.

Mit einem Unglück endete die Fahrt eines Muldenkippers am Montag am frühen Abend auf der B300 beim Krumbacher Stadtteil Edenhausen. Die Sofortmeldung der Polizei ging um 17.03 Uhr in der Redaktion ein: "Unfall mit eingeklemmter Person auf der B300 bei Edenhausen". Außerdem vermeldete die Polizei, dass eine Totalsperre der Bundesstraße bestehe.

Der VW-Bus wurde bei dem Unfall auf der B300 komplett zerstört. Foto: Foto Weiss

Robert Weiß, der für unsere Redaktion fotografiert, vermeldete von der Unfallstelle, dass ein tonnenschwer mit Ziegel-Abbruchmaterial beladener Muldenkipper auf einem abschüssigen Streckenabschnitt ins Schleudern und in der Folge dann von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 30-jährige Fahrer des Lkw war von Thannhausen kommend in Richtung Krumbach unterwegs. Offenbar schleuderte das Fahrzeug im Rutschen zunächst gegen die rechte Leitplanke und dann nach links in den Gegenverkehr. Dort traf es mit voller Wucht einen VW-Bus.

B300 nach Unfall komplett gesperrt

Der Van, der in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs war, wurde auf die linke Leitplanke katapultiert und die Person, die am Steuer saß, hatte keine Chance. Sie starb eingeklemmt auf dem Fahrersitz. Es ist ein Mann, dessen Identität lange nicht feststand. Im Fahrzeug konnte aus einer Transportbox noch ein verletzter Hund geborgen werden, der in eine Tierklinik gebracht wurde. Die Angehörigen wurden am Abend von dem tragischen Unglück informiert.

Mit einem Unglück endete die Fahrt dieses Muldenkippers am Montag am frühen Abend auf der B300 beim Krumbacher Stadtteil Edenhausen. Foto: Foto Weiss

Da ein Gutachter die Unfallstelle noch genau in Augenschein nehmen muss, wird die Sperrung der B300 mindestens bis in die Nachtstunden dauern. Der Verkehr wird über die Ortsdurchgangsstraße von Edenhausen von der westlichen bis zur östlichen Einfahrt des Dorfes zur B300 und umgekehrt umgeleitet. Vor Ort waren der Rettungsdienst, die Polizei und die Feuerwehren aus Krumbach und aus Edenhausen im Einsatz.

Spezialbergegerät wird zur Bergung der Unfallfahrzeuge angefordert

Zur Bergung der beiden Unfallfahrzeuge wurde Spezialbergegerät angefordert. Um Einsatzkräften und dem Abschleppdienst die Anfahrt zur Unfallstelle zu erleichtern, hat die Straßenmeisterei gegen 18.30 Uhr Streusalz auf der Fahrbahn rund um die Unfallstelle verteilt.