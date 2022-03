Edenhausen

vor 17 Min.

Halbzeit bei Bauarbeiten an der B300 in Edenhausen und Ursberg

Plus Die Bauarbeiten an der B300 in Edenhausen und Ursberg liegen gut im Zeitplan. Wann Autofahrer voraussichtlich keine Umwege mehr in Kauf nehmen müssen.

Von Werner Glogger

Die Bauarbeiten zur Radwegunterführung an der B300 bei Edenhausen und zur Querungshilfe an der westlichen Einfahrt von Ursberg machen beachtliche Fortschritte. In den fast drei Wochen der Vollsperrung der wichtigen Verkehrsachse gab es vor allem im Bereich des Waldgebiets „Seelache“ östlich von Edenhausen umfangreiche Erdarbeiten zur Herstellung der Schneise zum Einbau der röhrenförmigen Unterführung. Zugute kamen dem Projekt zum einen die günstige Witterung teils noch in den Wintermonaten, aber auch die vorbereitenden Arbeiten im November des letzten Jahres.

