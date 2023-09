Edenhausen

Hotelier baut "geilste Eventlocation im Umkreis von 500 Kilometern"

Spatenstich in Edenhausen: (von links) Damian Drexel, Hans Drexel, Birgit Dreier, Thomas Schwarz, Andre Heininger und Gerhard Weiß.

Plus Baustart für eine Eventhalle für bis zu 300 Gäste: Am Ortsrand von Edenhausen investiert Gastronom und Hotelier Hans Drexel. Geplant ist auch ein Shuttle-Service.

Gastronom und Hotelier Hans Drexel baut ein neues Eventzentrum in Edenhausen, kürzlich war für "Das Drexel's" rechts am Ortsausgang Richtung Krumbach Spatenstich. Der Zeitplan ist straff, denn erst Anfang August erteilte das Landratsamt Günzburg die Baugenehmigung. Laut Drexel soll der Rohbau noch in diesem Jahr stehen, im Frühjahr nächsten Jahres soll bereits Eröffnung sein. "Schon jetzt sind über 20 Veranstaltungen gebucht, obwohl die Halle noch gar nicht steht. Das zeigt den großen Bedarf einer solchen Eventlocation. Im Mai haben wir hier die erste Hochzeit."

Rundum-sorglos-Paket bei Hochzeiten und Betriebsfeiern: Shuttle-Service zu den Hotels

Der Gastronom zeigt sich begeistert vom geplanten Konzept der Eventhalle, die ein "lockeres, modernes und nicht steriles Ambiente" bieten soll. "Es wird die geilste Eventlocation im Umkreis von 500 Kilometern." Neu sei, dass man Veranstaltungen mit Übernachtungen buchen könne, eben ein Rundum-sorglos-Paket. Die Erweiterung am Ortsrand sei wichtig, denn sein Landgut in Edenhausen "platzt aus allen Nähten". Einen großen Saal gibt es im Landgut Adler bereits, und der ist längst über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt.

