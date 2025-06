Kinder entdecken in Edenhausen Wald und Wiese.

Der Obst- und Gartenbauverein Edenhausen lud alle interessierten Kinder in den Pfingstferien dazu ein, an einem Nachmittag gemeinsam Wald und Wiese zu entdecken. Dank der Förderung durch das Netzwerk Umweltbildung Günzburg konnte Elisabeth Gienger alias Naturliebe Elli als Referentin gewonnen werden. Die erfahrene Umweltpädagogin bereitete den neun Kindern mit sehr viel Engagement einen schönen Nachmittag. So lernten diese zum Beispiel, wie verschmutztes Wasser mit einfachen Mitteln gefiltert werden kann und wie an Hand von Fraßspuren an Tannenzapfen auf die verschiedenen Bewohner des Waldes geschlossen werden kann. Selbst kreativ werden durften die Kinder dann mit Aquarellfarben. Mit großer Begeisterung wurden hier im Freiluftatelier tolle Kunstwerke erstellt. Das absolute Highlight war die Verköstigung der Kräuterlimo. Dafür haben die Kinder im Vorfeld zusammen auf der Wiese und am Waldrand selbst verschiedene Kräuter gesammelt.

