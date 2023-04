Königsproklamation beim Schützenverein Edenhausen

Christoph Deuring sichert sich mit einem 17,4 Teiler den Königstitel.

Nach einer längeren Pause konnte der traditionelle Starkbierabend beim Schützenverein Edenhausen wieder abgehalten werden. Im Verlauf des Abends wurde auch das Geheimnis um die neuen Könige des Vereins gelüftet. Den Titel des Schützenkönigs sicherte sich Sportleiter Christoph Deuring mit einem 17,4 Teiler, gefolgt von Wurstkönig, Daniel Brandl, mit einem 17,8 Teiler und Brezenkönig, Markus Bonk, mit einem 26,0 Teiler. Den Titel der Schützenliesel holte sich Carina Gessel mit einem 26,9 Teiler. Zur Jugendkönigin wurde Carina Bonk, mit einem 72,8 Teiler gekürt.

Den ersten Platz auf der Meisterscheibe belegte Markus Bonk mit 96 Ringen, gefolgt von Christoph Deuring, 93 Ringe und Daniel Brandl, 92 Ringe. Bei den Damen lag hier Annemarie Brandl mit 92 Ringen vorne. Platz 2 belegte Carmen Legat mit 92 Ringen, Platz 3 ging an Bettina Bonk mit 87 Ringen. Bei den Auflageschützen siegte Roland Brandl mit 100 Ringen.

Vereinsmeister in der Schützenklasse, mit einem Gesamtergebnis von 462,4 Ringen wurde Marcus Bonk, gefolgt von Daniel Brandl 450,3 Ringen und Christoph Deuring 446,3 Ringe. Den Vereinsmeistertitel in der Damenklasse errang Annemarie Brandl mit 461,7 Ringen. Den 2. Platz sicherte sich Bettina Bonk mit 451,5 Ringen, vor Carmen Legat mit 448,5 Ringen. Vereinsmeister in der Auflageklasse wurde Roland Brandl mit 392 Ringen.

Im weiteren Verlauf eines gemütlichen Vereinsabend konnten sich alle Teilnehmer noch einer „Führerscheinprüfung“ unterziehen. Es galt aktuelle Fragen aus diesem Bereich zu beantworten. Die wenigsten Fehlerpunkte erreichte hier Daniel Brandl. (AZ)