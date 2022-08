Leichtkradfahrer fährt in Edenhausen gegen ein Haus

Ein Leichtkradfahrer verliert in Edenhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt gegen eine Hausecke. Dabei verletzt er sich und verursacht Sachschäden.

Ein 17-jähriger Leichtkradfahrer hat am frühen Sonntagabend auf der Haseltalstraße in Edenhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen ein Hauseck geprallt. Die Polizei vermutet, dass er gegen den Randstein gefahren war und dadurch die Kontrolle verlor. Der 17-Jährige verletzte sich mittelschwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An der Maschine entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Größer ist der Schaden am Hauseck, er beträgt laut Polizei 5000 Euro. (AZ)