Edenhausen

Nach tödlichem Unfall bei Edenhausen: Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Bei einem Unfall am Montagabend starb auf der B300 ein Mann in diesem VW-Bus. Ein Lkw war in sein Fahrzeug hineingekracht.

Plus Es schneite am Montagabend, als bei einem Unfall auf der B300 bei Edenhausen ein Mensch starb. Wie der Winterdienst organisiert wird und was ein Gutachter noch klären muss.

Von Annegret Döring

An der Unfallstelle bei Edenhausen war es durch Schneematsch am frühen Montagabend winterlich glatt auf der B300. Hier ist gegen 16.45 ein 52-jähriger Mann ums Leben gekommen, der von Krumbach in Richtung Augsburg unterwegs war. Das Unfallopfer hatte keine Chance, als ein in Richtung Krumbach fahrender, mit Ziegelrecyclingmaterial beladener Muldenkipper auf abschüssiger Strecke ins Rutschen kam und in den VW-Bus des Gegenverkehrs krachte.

