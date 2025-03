Ganz viel Harmonie beim Musikverein Edenhausen

Bei der Generalversammlung zog der Vorsitzende des Musikvereins Edenhausen, Thomas Fetschele, Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr 2024. Nach dem Totengedenken und dem Bericht der Schriftführerin Anja Fetschele berichtete der Vorstand vom Blasmusikabend am Palmsonntag. Im August fand das traditionelle Dorffest statt. Zwei Tage wurde bei bestem Wetter zünftig gefeiert. Weitere musikalische Auftritte hatte der Musikverein beim Dorffest in Tafertshofen, im Biergarten in Ursberg und beim Hoffest in Memmenhausen. Ein Highlight war der Musikausflug nach Landau in der Pfalz. Im weiteren Verlauf berichtete der musikalische Leiter Alexander Graile vom musikalischen Leistungsstand und der Probenarbeit des Musikvereins. Im letzten Jahr wurden 30 Spielauftritte und 50 Musikproben abgehalten. Besonders erwähnte er das Probenwochenende in Lindenberg. Die Probenbesten erhielten für ihre Zuverlässigkeit eine kleine Anerkennung.

Seit Jahren ist der Musikverein um die Ausbildung von Jungmusikanten bemüht. Vier Jugendliche erlernen derzeit ein Instrument und spielen teilweise schon beim Nachwuchsorchester in Krumbach. Die Jugendleiterin Laura Fetschele appellierte an die Eltern und an die aktiven Musikanten, bei den Kindern das Interesse für die Blasmusik zu wecken. Interessierte Kinder und Jugendliche können jederzeit mit dem Erlernen eines Blasinstrumentes beginnen. Der Musikverein hat derzeit 26 aktive Musikanten, vier Jungbläser, 120 Fördermitglieder und drei Ehrenmitglieder. Kassierer Winfried Fetschele konnte eine solide Finanzlage präsentieren, sodass die Entlastung einstimmig erteilt wurde. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde die Vorstandschaft in ihrem Amt bestätigt: 1. Vorsitzender Thomas Fetschele, Stellvertreter Sandra Bock und Alexander Graile, Schriftführerin Anja Fetschele, Kassierer Winfried Fetschele, Beisitzer Helga Ortlieb, Andreas Egger und Laura Fetschele, Kassenprüfer Roland Steidl und Bettina Stapf.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.