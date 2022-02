So soll Edenhausen für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden

Plus Die Bauarbeiten für die Unterführung laufen. Die B300 ist ab dem 28. Februar bis zum 1. April gesperrt.

Zur sicheren Überquerung der viel befahrenen B300 für Radfahrer und Fußgänger soll im Bereich der östlichen Einfahrt bei Edenhausen eine Unterführung und an der westlichen Einfahrt bei Ursberg eine Querungshilfe gebaut werden.