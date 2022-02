Edenhausen

vor 50 Min.

Verkehrsunfall in Edenhausen zwischen Kleinlaster und Auto

Gekracht hat es an einer Kreuzung im Krumbacher Stadtteil Edenhausen.

Blechschaden in Höhe von rund 9500 Euro sind bei dem Zusammenstoß am Samstagmittag in Edenhausen entstanden. Wie es zu dem Unfall kam.

Zwei beschädigte Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von rund 9500 Euro sind laut Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag im Krumbacher Stadtteil Edenhausen. Gegen 12.35 Uhr wollte ein 57-jähriger Kleinlasterfahrer die Kreuzung "Zur Riederhalde" vom Pfarrer-Schnell-Weg kommend geradeaus in Richtung Steinbergleweg überqueren. Kleinlaster übersieht Auto: Unfall in Edenhausen Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 56-jährigen Fahrer gesteuert wurde. Beim Zusammenstoß wurde Polizeiangaben zufolge niemand verletzt. (AZ)

Themen folgen