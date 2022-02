Edenhausen

vor 32 Min.

Warum die B300 bei Edenhausen/Ursberg gesperrt wird

Plus Das Staatliche Bauamt hat zu den Arbeiten an der B300 zwischen Edenhausen und Ursberg weitere Details bekanntgegeben. Auf was sich die Bürger einstellen müssen.

Die Sanierung und Neugestaltung der Bundesstraße B 300 ist eines der bedeutendsten Straßenbauprojekte im südlichen Landkreis. Die Radweg- und Straßenführung besser aufeinander abzustimmen - das ist das Ziel der aktuell laufenden Arbeiten. Ab Montag, 28. Februar ist mit Blick auf diese Arbeiten die B300 im Bereich Edenhausen-Ursberg gesperrt. Voraussichtlich dauert die Sperrung bis Freitag, 1. April. Dies teilt aktuell das Staatliche Bauamt mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .