Edle Pferde und atemberaubende Artistik begeisterten im Circus Barnum in Krumbach

Seit Freitagnachmittag um 17 Uhr heißt es wieder „Manege frei“ für die Besucherinnen und Besucher des Circus Barnum in Krumbach. Zunächst hatte die erste Vorstellung, ursprünglich einen Tag zuvor geplant, aus technischen Gründen nicht stattfinden können. Also ging es mit einem Tag Verspätung los. Die Zahl der Besucher war überschaubar. Wer aber vor Ort war, wurde mit einer vielseitigen Vorstellung belohnt.
Krumbach
