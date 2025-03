Es gibt Neuigkeiten zum Tötungsdelikt von vergangener Woche in Thannhausen. Wie berichtet, hatte offenbar ein Mann am Mittwoch daheim in der Doppelhaushälfte in der Thannhauser Mozartstraße seine Ehefrau getötet. Nach einem Telefonat mit seinem Sohn, in dem er die Tat mitgeteilt hatte, war die Polizei alarmiert worden, die den tatverdächtigen Mann mitnahm.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mord Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis