Kerzennacht am 2. Oktober in Krumbach: Lange einkaufen bis zum Feuerwerk

Krumbach verwandelt sich am Donnerstag, 2. Oktober, wieder in eine Stadt im Kerzenschein. Die Werbegemeinschaft lädt zur 18. Auflage der Kerzennacht ein. Von 17 Uhr bis 22 Uhr ist der Stadtkern für den Autoverkehr gesperrt und ausschließlich Fußgängern vorbehalten. Mit Einbruch der Dunkelheit wird die Straßenbeleuchtung abgeschaltet, Kerzen, Fackeln und Lichtinstallationen tauchen Plätze und Straßen in besondere Atmosphäre. Parallel öffnen zahlreiche Geschäfte bis 22 Uhr und locken mit Sonderaktionen, Verkostungen oder Rabatten. Auch gastronomische Betriebe beteiligen sich mit erweiterten Angeboten.

Kerzennacht in Krumbach 2025: Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten und ein Feuerwerk erwarten die Besucher

Neben Einkaufen und Kulinarik stehen Unterhaltungs- und Mitmachaktionen im Mittelpunkt. Auf die Besucher warten Live-Musik, Infostände und Vorführungen. Für Kinder gibt es ein breites Programm von Hüpfburg und Karussell über Water-Balls bis hin zu einer kleinen Eisenbahn. Am Gesundbrunnenplatz spielt die Band Batiko, beim Wasserschloss sind die Singtonics zu hören, auf der Babenhauser Straße sorgt die Gruppe Seitenblick für Musik.

Shopping bis 22 Uhr: Krumbacher Werbegemeinschaft lädt ein

Zahlreiche Vereine beteiligen sich mit Ständen: Die Wasserwacht bietet ein Glücksrad an, die Feuerwehr und das BRK präsentieren Einsatzfahrzeuge. Der Kleintierzuchtverein lädt zu Kaffee und Kuchen, der Diakonieverein verkauft Bücher gegen Spenden. Am alten Rathaus sammelt Ursula Bader ab 20 Uhr Spendengelder mit dem Verkauf kleiner Bäume, der Erlös soll für einen oder mehrere Bäume in der Bahnhofstraße verwendet werden.

Für das kulinarische Angebot sorgen Foodtrucks und Gastronomen, unter anderem mit Langos, Crêpes, Schinkennudeln, Biowein, Prosecco und Zwiebelkuchen. Den Abschluss der Kerzennacht bildet gegen 22 Uhr ein Feuerwerk am Haus St. Michael.

Die Veranstaltung gilt seit ihrer Premiere als einer der Publikumsmagnete im Jahreskalender der Kammelstadt. Die Organisatoren rechnen auch in diesem Jahr mit großem Andrang.

