Stars, Boxkämpfe und viel Musik: Die Krumbacher Festwoche hat schon viel erlebt

„Ein Prosit der Gemütlichkeit": Dieser bekannte Volksfesthit wird auch bei der 67. Krumbacher Festwoche im Repertoire der verschiedenen Musikgruppen nicht fehlen und gleichzeitig eine Einladung für das Festzelt-Publikum sein, um auf eine herzliche und gemütliche Atmosphäre gemeinsam anzustoßen. Dieser Klassiker der Stimmungslieder aus dem 19. Jahrhundert war auch schon 1957 zur ersten Krumbacher Festwochen ein Garant für gute Laune im Bierzelt.

Die Geschichte der Krumbacher Volksfeste ist eng mit den in der Nachkriegszeit wiederbelebten Gewerbeausstellungen verbunden. Im Jahr 1954 fand eine Neuauflage der Kreisausstellung statt, die neben Sonderschauen auch ein volksfestähnliches Wochenprogramm hatte. Sie kann als Vorläufer der heutigen Volksfeste angesehen werden. Gerade einmal zwölf Jahre nach Kriegsende, 1957, war es der Musikverein Krumbach, der zum ersten Mal ein Volksfest organisierte. Seitdem ist es zu einem bedeutenden Fest für die ganze Region geworden.

Krumbach feiert mit dem Musikverein: Ein Rückblick auf die Festwochen-Tradition.

Ins Leben gerufen wurde die einwöchige Veranstaltung vom damaligen Vorsitzenden Karl Kling. So ist der Musikverein heute noch federführend für Durchführung und Organisation. Neben festen Bestandteilen, wie dem Aufmarsch am Marktplatz zur Eröffnung oder dem Brillantfeuerwerk, hat sich das Programm in den letzten Jahrzehnten stets gewandelt, um jedes Jahr aufs Neue ein attraktives und erfolgreiches Programm zu präsentieren. Während in den Anfangsjahren noch ein Fackelzug zum Marktplatz mit „Großem Zapfenstreich" stattfand, war es in den 1970er Jahren Brauch, einen Boxkampf im Zelt zu veranstalten.

Icon vergrößern In der Anfangszeit der Festwoche wurde auch gekickt: Unser Bild zeigt die Halbzeit im Prominentenfußballspiel 1959 auf dem Waldsportplatz, Studiendirektor Alfons Schmid (rechts) im Gespräch mit dem Schauspieler Maximilian Schell. Foto: Hubert Bestler/Archivbild Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Anfangszeit der Festwoche wurde auch gekickt: Unser Bild zeigt die Halbzeit im Prominentenfußballspiel 1959 auf dem Waldsportplatz, Studiendirektor Alfons Schmid (rechts) im Gespräch mit dem Schauspieler Maximilian Schell. Foto: Hubert Bestler/Archivbild

Bereichert wurde die Festwoche in den weiteren Jahren durch die Gastspiele befreundeter ausländischer Musikkapellen, wie der Bürgerkapelle Kaltern/Südtirol, Heer/Niederlande, Waregem/Belgien, Luzern/Schweiz oder Diemeringen/Frankreich. Große Musikfeste waren jeweilige Höhepunkte in Krumbach. Bundesmusikfest, Bezirksmusikfeste, Europäisches Musikfest sowie Großkonzerte für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, lockten tausende Besucher nach Krumbach.

Auch Größen aus Funk und Fernsehen waren auf der Festwoche zu Gast

Im Laufe der Jahre waren übrigens auch schon Größen aus Funk und Fernsehen Gäste der Festwoche: Die deutsche Country-Band Truck Stop, Ernst Mosch und seine original Egerländer Musikanten, das Gesangsduo Marianne und Michael oder der Trompeten-Solist Walter Scholz, den der Musikverein selbst begleiten durfte, waren nur einige der Stars, die die Besucher im Festzelt begeisterten.

Erwähnenswert auch die zahlreichen Ausstellungen und Jubiläen der Krumbacher Vereine, die im Rahmen der Festwochen gefeiert wurden, meistens mit großen Festumzügen durch die Innenstadt. Verschiedene Festwirte, wie die Familie Pappert, Heiner Burger, Herbert Falk bis heute Christoph Bader sorgten bzw. sorgen für Speis und Trank. Nicht zu vergessen, dass gerade in den Anfangsjahren noch die Krumbacher und Thannhauser Brauereien Adler/Munding, Ross-Bräu/Wiedemann, Traubenbräu/Ringler und Postbräu Thanhausen ausschenkten. Mit diesem kleinen Rückblick dreht sich nun ab Freitag, 5. September, ab 18 Uhr wieder das Volkskarussell in Krumbach.