Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Ein Lkw-Fahrer verursacht Unfall in der Babenhauser Straße in Krumbach

Krumbach

Unfall in Baustellenbereich – Lkw streift Bagger in Krumbach

Der Fahrer bog in Krumbach in einen abgesperrten Baustellenbereich ab und touchierte einen Bagger. Der Sachschaden ist fünfstellig.
    • |
    • |
    • |
    Ein Lkw-Fahrer verursachte am Mittwoch einen Unfall in der Babenhauser Straße in Krumbach
    Ein Lkw-Fahrer verursachte am Mittwoch einen Unfall in der Babenhauser Straße in Krumbach Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch gegen 13 Uhr, ereignete sich in der abgesperrten Baustelle in der Babenhauser Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 4.500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Lkw und Anhänger die Babenhauser Straße in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Nattenhauser Straße bog er nach rechts in den abgesperrten Teil der Babenhauser Straße ab und streifte dabei mit seinem Anhänger einen dort abgestellten Bagger. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden