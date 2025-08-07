Unfall in Baustellenbereich – Lkw streift Bagger in Krumbach

Am Mittwoch gegen 13 Uhr, ereignete sich in der abgesperrten Baustelle in der Babenhauser Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 4.500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Lkw und Anhänger die Babenhauser Straße in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Nattenhauser Straße bog er nach rechts in den abgesperrten Teil der Babenhauser Straße ab und streifte dabei mit seinem Anhänger einen dort abgestellten Bagger. (AZ)

