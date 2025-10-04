Ein Ort, der Geschichte atmet: Der schwierige Erhalt der Apostelkirche in Krumbach

Wenn Pfarrer Eugen Ritter in der historischen Apostelkirche in Krumbach predigt, spürt er die Vergangenheit. „Ich sehe, fühle und schmecke hier Geschichte“, sagt er. Besonders wenn die Sonne durch die Kirchenfenster fällt und die Farben wie ein Regenbogenprisma auf den Boden wirft, wird die Besonderheit dieses Ortes sichtbar. „Auch abends, wenn die Kerzen bei kulturellen Veranstaltungen angezündet werden, entsteht eine wunderbare Atmosphäre. Hier werden auch gerne Hochzeiten gefeiert“, sagt Ritter augenzwinkernd.

Doch die 1700 Mitglieder zählende evangelische Kirchengemeinde Krumbach steht vor einer Herausforderung: eine Gemeinde, zwei Kirchen, zwei Baustellen. Für die Apostelkirche zahlt die Landeskirche nicht mit, da die Gemeinde zu klein sei für zwei Gotteshäuser. Die Innensanierung der „Nebenpredigtstelle“ wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Geld, das nun anderweitig beschafft werden muss.

Die Landeskirche zahlt nicht für die Sanierung von zwei Kirchen

Doch der Aufwand lohne sich, da das 1863 im damals eigenständigen Hürben errichtete Gotteshaus architektonisch und historisch außergewöhnlich ist. Erbaut wurde die Apostelkirche von der ersten katholisch-apostolischen Gemeinde Süddeutschlands. Da die Glaubensrichtung englische Wurzeln hat, entstand das Gebäude im Stil der viktorianischen Neugotik. 1965 übergab die sich auflösende katholisch-apostolische Gemeinde die Kirche an die evangelische Kirchengemeinde – unter der Auflage, dass dort weiterhin Gottesdienste stattfinden. Die evangelische Gemeinde restaurierte das Gebäude mit seiner originalen Innenausstattung 1975/76 und führte es auf den Originalzustand zurück. Nach Auskunft des Netzwerks Apostolische Geschichte ist es vermutlich das letzte von einem Apostel geweihte Gotteshaus dieser Gemeinden in Deutschland.

Icon vergrößern Blick ins Innere der Apostelkirche in der Burgauer Straße in Krumbach, die im neogotischen viktorianischen Stil erbaut ist. Foto: Archiv Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blick ins Innere der Apostelkirche in der Burgauer Straße in Krumbach, die im neogotischen viktorianischen Stil erbaut ist. Foto: Archiv

Während die Evangeliumskirche in der Jochnerstraße von der Kirchengemeinde gemeinsam mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche München getragen wird, hat sich für die Apostelkirche in der Burgauer Straße ein Freundeskreis gegründet. Im Volksmund wird sie noch heute verschiedentlich als „Lindlkirche“ nach Ignaz Lindl, einem der führenden Köpfe der „Erweckungsbewegung“, genannt. Um die Fassadenrenovierung hatten sich Architekt Konrad Kling und Hans Voh vom Freundeskreis bereits vor einigen Jahren gekümmert, nachdem es aus dem Fachwerk zu bröckeln begonnen hatte. Doch bei der Fassade sollte es nicht bleiben: Bei einer Probe zum Weihnachtsspiel vor etwa sechs Jahren hörte Ritter ein lautes Zischen. Danach sprühten Funken aus der Heizung, die Elektrik war defekt. Nun steht die Innensanierung an, veranschlagt werden rund 50.000 Euro.

Ein großzügiger Spender stellte 30.000 Euro zur Verfügung, über die Jahre kamen zusätzlich 10.000 Euro zusammen. Nun fehlen weitere 10.000 Euro. „Ich habe vor, diese Kirche vor meinem Ruhestand fertig zu renovieren“, sagt Pfarrer Ritter bestimmt. Geplant ist der zum Ende 2026. Die Bausubstanz sei allerdings nicht für die Ewigkeit gemacht, erklärt er. Das hänge mit der Glaubensüberzeugung der Katholisch-Apostolischen zusammen, die sich der baldigen Wiederkehr des Erlösers sicher waren.

Ein Benefizkonzert für die Apostelkirche mit Mayday in Krumbach

Um im Hier und Jetzt die fehlende Summe aufzubringen, setzt Pfarrer Ritter auf verschiedene Aktionen. Am Freitag, 10. Oktober, findet ab 19 Uhr eine musikalische Benefizveranstaltung unter dem Motto „Rock 4 Apostel“ statt. Auftreten werden die bekannte Rockband Mayday, Gitarrenkurse, der Projektchor „Gosi“, und „Die 3Faltigen“. Für Pfarrer Ritter geht es dabei um mehr als nur eine Gebäudesanierung. „Diese Kirche ist ein lebendiges Zeugnis einer besonderen Glaubensgeschichte“, sagt er, „und dieses sollten wir erhalten.“