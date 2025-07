Ein Sommerabend in Krumbach mit viel Musik und guter Laune

Schon von weitem waren die rhythmischen Klänge der Percussionstrommeln der Gruppe Djabayomi zu hören. Jürgen Langer gründete vor genau 20 Jahren die Musikgruppe mit ihren aufregenden afrikanischen Klängen. Er selber ist der Leiter seiner sonst weiblichen Gruppe. Mit viel Schwung und Leidenschaft trommelte die Musikerinnen und begeisterten so die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher. Am Freitag trafen drei Bands am Wasserschloss zusammen, um dort im Rahmen der Krumbacher Kulturwoche gemeinsam aufzuspielen.

