Alltag in der Pflege: Im Schnellschritt auf dem Weg zu Patienten

Treffpunkt ist beim Parkplatz bei der Krumbacher Stadtbücherei. Als Andreas Reinert da ankommt, um die Reporterin mitzunehmen, hat er bereits seit 7.15 Uhr in Waltenhausen und in Krumbach Menschen besucht. Das ist in dieser Woche sein Job. Alle Besuchten sind Patienten oder Patientinnen und Reinert kommt zu ihnen als Pflegehelfer. Eigentlich ist er Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Krumbach und sitzt sonst im Büro in der Talstraße. Die Pflegehelferausbildung hat er zusätzlich absolviert, um einspringen zu können, wenn eine der rund 30 Mitarbeitenden einmal krank ist oder Urlaub hat. Es ist Urlaubszeit und schon die dritte Woche springt er ein. Einen Teil seiner Pflegetour dürfen wir heute mitmachen, um Einblicke in den Berufszweig der Pflegenden geben zu können.
Krumbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden