Einbrecher in Krumbach klaut Tabakwaren von mehreren tausend Euro und wird gefilmt

In der Nacht von Samstag wurde in einem Tabakgeschäft in der Bahnhofstraße in Krumbach eingebrochen. Der Täter, der laut Polizeibericht später identifiziert werden konnte, stahl zwischen 2 und 4 Uhr alle Tabakwaren und flüchtete mit einem Auto. Beim Wegfahren beschädigte er eine Regenrinne.

Die Polizei sicherte Fahrzeugteile am Tatort und konnte den Verdächtigen dank Videoaufnahmen ausmachen. Am Samstagnachmittag wurde dessen Wohnung durchsucht – dabei fanden die Beamten die gestohlenen Tabakwaren mit einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich und einen möglichen Transportwagen mit falschen Kennzeichen, so die Angaben der Polizei. Das Kennzeichen war demnach für ein anderes Auto ausgegeben worden.

Videoaufnahmen und Fahrzeugteile führte die Krumbacher Polizei zum Dieb

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, nach den Ermittlungen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Nun läuft ein Verfahren wegen verschiedener Straftaten. Die Spurensicherung übernahm der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen. (AZ)