30 Jahre Kita St. Katharina in Ellzee

Mit einer großen Jubiläumsfeier ist der runde Geburtstag der Kindertagesstätte in Ellzee begangen worden. Was alles geboten war.

Mit einem Herbstfest feierte der Kindergarten St. Katharina in Ellzee seinen 30. Geburtstag. Im September 1993 konnte der kirchliche Kindergarten unter der damaligen Leiterin Theresia Dreher den Betrieb mit rund 40 Kindern in zwei Gruppen aufnehmen.

Neu errichtet wurde ein Feldkreuz im Freigelände des Kindergartens in Ellzee, gestiftet von der Kirchenverwaltung und vom langjährigen Mitglied Anton Mahler gefertigt. Foto: Roland Kling, Kiga Ellzee

Die Gemeinde Ellzee hatte damals zusammen mit der Kirchenverwaltung die Gunst der Stunde genutzt. Nach dem Abbruch des baufälligen Pfarrhofes konnte der freie Platz im Dorfzentrum für die neue Bildungseinrichtung optimal genutzt werden. Seit dieser Zeit besuchen die Kinder aus Ellzee sowie den Ortsteilen Hausen und Stoffenried diesen Kindergarten.

Inzwischen bietet er für 62 Kinder in zwei Gruppen und einer Kleinkindergruppe Platz und ist voll ausgelastet. Durch die Bevölkerungsentwicklung und neue Baugebiete in der Gemeinde Ellzee ist eine Erweiterung in den nächsten Jahren geplant. Die 2023 eingeführte Mittagsbetreuung sowie verlängerte Öffnungszeiten und das integrative Konzept in der Kita können die aktuellen Anforderungen erfüllen.

Ein herrricher Herbsttag für das Jubiläumsfest in Ellzee

Für die Leiterin Marion Joos mit ihrem engagierten Team war es deshalb ein besonderes Anliegen, den 30. Geburtstag mit einem Fest für die Kinder, die Eltern und Großeltern sowie den Ehrengästen zu feiern. Sie hatte Glück, denn nach der Kinderkirche, gestaltet von Pfarrhelfer Bernhard Birle, wartete ein herrlicher Herbsttag im Freigelände der Kita auf die zahlreichen Besucher.

Kirchenpfleger Ferdinand Bisle erinnerte an die positive Entwicklung der Einrichtung, aber auch an die herausfordernde Aufgabe des täglichen Betriebes und der Finanzierung. Er bedankte sich bei der Gemeinde Ellzee, dem Pfarramt Ichenhausen, der Diözese Augsburg, dem Kita-Team sowie den vielen freiwillig Tätigen und den Spendern. Bei nachhaltigem Essen und zahlreichen Aktionen mit den Kindern klang der ereignisreiche Geburtstag der Kita St. Katharina in Ellzee aus. (AZ)

