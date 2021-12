Ellzee

Bischof Bertram Meier weiht Altar und Ambo in der Ellzeer Pfarrkirche St. Katharina

Plus Bischof Bertram Meier reist extra für die Weihe des Altars von St. Katharina in Ellzee an und nimmt als Botschafter besondere Verantwortung auf sich.

Von Gertrud Adlassnig

Mit einer Weihe des neuen, steinernen Volksaltars in der Ellzeer Pfarrkirche St. Katharina ging am Sonntag die Ära des Provisoriums zu Ende. Bischof Bertram Meier war eigens aus Augsburg angereist, um die Weihe von Altar und Ambo, dem Lesepult, vorzunehmen. Die beiden Objekte in hellem Stein wurden vom Steinbildhauer Thomas Link aus Waal gestaltet. Nicht nur für die Ellzeer Bürgerinnen und Bürger, auch für Bischof Bertram war dieser zweite Adventssonntag etwas Besonderes, denn, so erklärte er den Gottesdienstbesuchern, es war die erste Altarweihe, die er vollzogen hat, und nach beinahe zwei Stunden zeigte er sich froh und erleichtert, dass „alles gut geklappt“ habe.

