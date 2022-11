Ellzee muss wohl Entwässerungsgebühren erhöhen

Plus Details zu den neuen Entwässerungsgebühren in Ellzee sollen nach Abschluss der Berechnungen festgelegt werden. Auch die Jahresrechnung war Thema im Gemeinderat.

Mit welchem Rechnungsergebnis hat die Gemeinde Ellzee das Jahr 2021 abgeschlossen? Nicht nur dieses Thema beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Auch die Entwässerungsgebühren für die kommenden drei Jahre werden neu kalkuliert.