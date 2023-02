Ellzee

12:00 Uhr

Keine Ampel an der Kreuzung zwischen B16 und Bahnhofstraße in Ellzee

An der Kreuzung zwischen Kreis- und Bundesstraße an der Bahnhofstraße in Ellzee wird es keine Ampellösung geben.

Plus Eine Analyse der Unfälle kommt zu dem Ergebnis, dass die Kreuzung kein Unfallschwerpunkt ist. Beim Bau des Radwegs soll noch mal über die Kreuzung gesprochen werden.

An der Kreuzung zwischen Bundesstraße B16 und der Kreisstraße GZ1 an der Bahnhofstraße in Ellzee wird es keine Ampellösung geben. Bei einem Ortstermin des Staatlichen Bauamts Krumbach im November 2022 mit Vertretern der Unteren Verkehrsbehörde, der Regierung von Schwaben, der Polizei sowie Bürgermeisterin Gabriela Schmucker und Michael Unterholzner vom Bauamt, erklärte Henrik Vosdellen, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Krumbach, sei das als nicht sinnvoll erachtet worden. "Es fehlt die rechtliche Grundlage", sagte der Baurat in der jüngsten Sitzung des Ellzeer Gemeinderats. Dorthin war das Staatliche Bauamt zu einer Stellungnahme eingeladen worden.

