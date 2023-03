Ellzee

12.03.2023

Kontrolle in Ellzee: Fahranfänger unter Drogeneinfluss erwischt

Ein Drogentestgerät kann Rauschmittel in Körperflüssigkeiten nachweisen.

In der Nacht ist ein Fahranfänger mit seinem Auto unterwegs. Zuvor hat er Drogen konsumiert. Die Polizei hält ihn in Ellzee an.

Am Samstag hat eine Polizeistreife gegen Mitternacht in Ellzee einen Autofahrer kontrolliert. Laut Polizeibericht wurden die Beamten auf ihn in der Ichenhauser Straße aufmerksam. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle räumte der Fahranfänger ein, dass er zuvor Rauschmittel konsumiert hatte. Ein Vortest bestätigten dies, den jungen Mann erwarten nun ein Bußgeld und mindestens ein Monat Fahrverbot. (AZ)

