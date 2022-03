Kreisstraße GZ1 vom Bahnhof Ellzee bis Behlingen gesperrt

Vom 28. März bis 1. April ist die Walddurchfahrt vom Bahnhof Ellzee bis Behlingen zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt. Der Grund sind Baumpflegearbeiten.

Wegen Baumpflegearbeiten ist die Kreisstraße GZ1 in der Walddurchfahrt vom Bahnhof Ellzee bis Behlingen vom 28. März bis zum 1. April gesperrt. Das Staatliche Bauamt Krumbach führt in diesem Zeitraum gemeinsam mit den Grundstückseigentümern und in fachlicher Abstimmung mit dem Landratsamt Günzburg Gehölzpflege-Arbeiten zur Herstellung des erforderlichen Lichtraumprofils im Bereich der Walddurchfahrt aus. Dabei werden Gehölze der angrenzenden Grundstücke zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit zurückgeschnitten, teilt das Bauamt mit.

In diesem Zuge wird auch eine gemeinsame Begehung und fachliche Begutachtung der Waldbäume mit den privaten Anliegern durchgeführt. Die Verkehrssicherungspflicht liegt hier bei den privaten Waldbesitzern. Diese sind verpflichtet, Schadbäume, die eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellen, rechtzeitig zu entfernen.

Tagsüber Vollsperrung der Kreisstraße GZ1 ab Bahnhof Ellzee

Die umfangreichen Arbeiten können aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes nur unter Vollsperrung der Kreisstraße GZ1 durchgeführt werden, heißt es beim Staatlichen Bauamt weiter. Die Kreisstraße wird dazu tagsüber außerhalb der Hauptverkehrszeit von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie verläuft nach Norden über die Staatsstraße St2024 von Behlingen nach Ettenbeuren zur Staatsstraße St2023 Richtung Ichenhausen und weiter auf der Bundesstraße 16 nach Ellzee und umgekehrt. (AZ)