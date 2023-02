Radwege und Defibrillatoren beschäftigen Ellzeer Räte

Bürgermeisterin Gabriela Schmucker informiert die Ratsmitglieder über Planungen und getätigte Investitionen. Warum Stoffenried dadurch sicherer wird.

Wo befinden sich eigentlich Defibrillatoren im Gemeindegebiet von Ellzee? In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeisterin Gabriela Schmucker über deren Standorte. Aber auch der Radwegebau zwischen Waldstetten und Hausen sowie der Stoffenrieder Weiher waren ein Thema.

Defibrillatoren Am Sportplatz und in der Raiffeisenbank Ellzee sowie am Feuerwehrhaus Stoffenried befinden sich die Defibrillatoren der Gemeinde. Das bei einem Verkehrsunfall beschädigte Stoffenrieder Gerät wurde laut Verwaltung durch ein neues ersetzt. Ein Defibrillator ist ein Gerät zur Behandlung von Herzerkrankungen, bei denen das Herz plötzlich viel zu schnell schlägt. Angemerkt wurde im Gremium, dass es im Ortsteil Hausen noch keinen solchen Apparat gebe.

Radweg Der Rad- und Gehweg zwischen Waldstetten und Hausen wird nach einer Kostenberechnung des Büros Kling Consult rund 1,08 Millionen Euro brutto kosten. An Fördermitteln werden rund 761.000 Euro fließen. Auf die Gemeinde Ellzee entfällt ein Eigenanteil von rund 131.000 Euro, auf Waldstetten rund 186.000 Euro. Der Gemeinderat stimmte dem Bau und der Kostenrechnung zu. Wenn die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn durch die Förderstelle eingegangen ist, sollen die Bauarbeiten ausgeschrieben werden.

Rettungsstangen Zwei Rettungsstangen wurden auf Vorschlag von Gemeinderat Christian Honebeek für den Stoffenrieder Weiher erworben. Die über fünf Meter langen Stangen sind am Ufer sichtbar befestigt und frei zugänglich. In der Sitzungsvorlage heißt es, dass der Weiher in den kommenden Wochen und Monaten zum Schlittschuhlaufen einlade. Dabei sei die Gefahr eines Eiseinbruchs nicht zu unterschätzen. Mit den neuen Rettungsstangen könnten im Ernstfall Leben gerettet werden.