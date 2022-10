Ellzee

So läuft die Planung für den Radweg zwischen Waldstetten und Hausen

Plus Der rund 2,2 Kilometer lange Geh- und Radweg könnte im Herbst 2023 fertig sein. In der Gemeinderatssitzung in Ellzee stellt der Ingenieur die Einzelheiten vor.

Der Geh- und Radweg von Waldstetten nach Hausen nimmt Fahrt auf. Die geplante Strecke hat eine Länge von rund 2,2 Kilometern, wobei circa 1400 Meter auf der Gemarkung Waldstetten und etwa 800 Meter auf Hausener Gebiet liegen. Der Verlauf ist parallel zum Ellerbach Richtung Hausen geplant und soll auf einem bestehenden landwirtschaftlich genutzten Feldweg erfolgen. "Damit wollen wir unnützen Landverbrauch vermeiden", erklärte Planer Lukas Tretbar vom beauftragten Büro Kling Consult aus Krumbach in der jüngsten Sitzung des Ellzeer Gemeinderats. Es falle auch kein Grunderwerb an.

