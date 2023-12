Unbekannter fährt Pumpenhäuschen in Ellzee um und flüchtet

Wer hat ein Pumpenhäuschen angefahren in der Ludwig-Faist-Straße in Ellzee? Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der erst jetzt bemerkt wurde.

Von einer Unfallflucht, zu der sie Zeugen sucht, berichtet die Günzburger Polizei. Ein Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Ellzee stellte am Freitag fest, dass in der Ludwig-Faist-Straße in Ellzee ein Pumpenhäuschen durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde.

Zwischen dem 20. November, 12 Uhr, und dem 1. Dezember, 9.30 Uhr, fuhr jemand gegen das Pumpenhäuschen, sodass dieses umgeworfen wurde. An dem Pumpenhäuschen wurde roter Fremdlack festgestellt. Möglicherweise stammt dieser vom Verursacherfahrzeug, so die Polizei. Zur Schadenshöhe an dem Pumpenhäuschen waren dem Bauhofmitarbeiter noch keine konkreten Angaben möglich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190, zu melden. (AZ)