Ellzee/Wiesenbach

12:30 Uhr

Ehrenamt: Die "Siebener" sind die Hüter der Grundstücksgrenzen in Wiesenbach

Plus Der Oberegger Andreas Vogel übt das älteste Ehrenamt Bayerns aus, das gleichzeitig Teil des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes ist. Wie sich die Aufgabe der Feldgeschworenen verändert.

Von Manuela Rapp

Andreas Vogel übt nicht nur das älteste Ehrenamt in Bayern aus, sondern ist auch Teil des Immateriellen Unesco-Weltkulturerbes. Was er macht? Er ist Feldgeschworener. Klingt geheimnisvoll. Doch wer schon einmal bei einer Vermessung mit dabei war, der weiß um deren Bedeutung. „Siebener“ werden sie auch genannt, weil es sich ursprünglich um eine Gruppe, bestehend aus dieser Zahl, handelte. „Das ist ein alter Begriff für sie und ist noch geläufig in Franken“, erklärt Ferdinand Bisle, der ehemalige stellvertretende Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben mit Sitz in Krumbach. Ihre altehrwürdige Tradition gehe bis auf das 13. Jahrhundert zurück. Heutzutage werde sie allerdings nur noch im Freistaat Bayern und in Rheinland-Pfalz ausgeübt, resümiert er.

