Zwei Wildunfälle bei Ellzee am Samstag

Einmal kommt ein Reh von rechts, einmal eins von links. Beide Male wird das Tier von einem Auto erfasst, springt aber weiter. An den Autos entsteht massiver Blechschaden.

Von zwei Wildunfällen an ein und demselben Tag bei Ellzee berichtet die Günzburger Polizei. Der Erste ereignete sich auf der Kreisstraße GZ1. Wie die Polizei schreibt, war am Samstagmorgen um 8 Uhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße GZ1 von Hilbertshausen in Richtung Ellzee unterwegs. Auf Höhe der Riedmühle sprang ihr von rechts kommend ein Reh vor ihr Auto. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen oder abbremsen und erfasste das Tier frontal. Anschließend sprang das Reh weiter in ein angrenzendes Waldstück. An dem Pkw entstand 2000 Euro Sachschaden.

Der zweite Unfall geschah ebenfalls morgens auf der B16. Auf dieser war ein 66-Jähriger Mann um 7.14 Uhr mit seinem Pkw von Ellzee kommend in Richtung Ichenhausen unterwegs, als vor ihm von links kommend ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Reh rechtsseitig mit der Front. Das Reh sprang nach dem Anstoß nach rechts in ein angrenzendes Maisfeld hinein. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, so die Polizei. (AZ)