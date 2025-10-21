Seit wann braucht man für Energiepolitik den Segen der katholischen Kirche?

Wenn Menschen öffentlich etwas verbrennen, ist das ein starkes Symbol. Egal, ob es eine Judas-Figur aus Stroh ist (wie es einst bei den von Menzinger erwähnten „Jaudusfeuern“ oder „Judasfeuern“ der Fall war) oder ein Windrad. Gleichzeitig schafft man, auch indem man sagt, was jemand nicht sei, ein Bild. Mit der Aussage „[...] und wir halten Frau Schack auch nicht für eine Hexe“ ist der Wallfahrtsdirektor über das Ziel hinausgeschossen und er hat gleichzeitig bewiesen, dass ihm jedes Mittel recht ist, um gegen Windräder zu kämpfen. Auch, sich mit AfD-Politiker Gerd Mannes inhaltlich auf eine Seite zu stellen. Dieser bekam Applaus von seiner Fraktion für die Aussage, das Bauen von Windrädern „hat also weder weltlichen noch kirchlichen Segen“. Doch wer sagt überhaupt, dass Windräder kirchlichen Segen bräuchten?

Was hier entstanden ist, ist ein falsch verstandenes Bild von Mitspracherecht. Um es einzuordnen: Dass der Wallfahrtsort auf einen größtmöglichen Sperrradius hofft und zugleich immer wieder die herausragende Bedeutung betont, ist verständlich. Genauso legitim ist es, wenn Bürgerinnen und Bürger vor Ort gegen Windräder protestieren. Das ist Demokratie.

Maria Vesperbild wird mit einem Sperrradius für Windräder geschützt

Seit einigen Monaten beschäftigt sich der bayerische Landesdenkmalrat mit der Prüfung eines neuen Faktors im Kriterienkatalog, der auf Vesperbild zugeschnitten werden soll. Warum er das tut, ist unter anderem der Direktabgeordneten zu verdanken, die den Vorsitzenden des Landesdenkmalrats und Parteikollegen, Robert Brannekämper, kontaktierte. Auch der Ziemetshauser Bürgermeister setzt sich mit aller Kraft und juristischen Mitteln dafür ein, seine Heimat vor „zu vielen“ Windrädern zu schützen. Das zeigt: Die Verantwortlichen tun etwas dafür, damit kein Ort übermäßig zugebaut wird.

Doch zuletzt überschätzt die Wallfahrtsdirektion ihre „weltliche Macht“. Die Region braucht einen Mix aus verschiedenen Energien. Darüber haben Expertinnen und Experten zu streiten und nicht die katholische Kirche. Im Regionalverband Donau-Iller sitzen Menschen, die seit Jahren ausloten, wo in verträglicher Art und Weise die vom Bund verpflichteten Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen werden können. In Gundremmingen werden am Samstag – als ein Schritt von vielen eines Rückbaus – die beiden Kühltürme gesprengt. Schon bald wird dort der deutschlandweit größte Batteriespeicher entstehen. Der Landkreis Günzburg hat Batteriespeicher, Peaker-Anlagen, die Augusta Gas-Pipeline, Gaskraftwerke, eine neue Einspeisesteckdose und ja, in wenigen Jahren, vielleicht auch etwas mehr als nur eine kleine Handvoll Windräder an der A8. Dass der Landkreis bayernweit energieversorgungstechnisch am besten aufgestellt sein wird, ist den vielen neuen Projekten zu verdanken. Von Menschen, die weiterdenken als bis zur eigenen Haustür.