Was macht eigentlich der Bezirk Schwaben? Für alle, die sich diese Frage stellen, öffnet der Bezirk an zwei Tagen seine Türen. Am 24. Mai können Besuchende die Häuser am Hafnerberg und Schmidberg in Augsburg erkunden. Am 25. Mai stehen Aktionen in anderen Einrichtungen des Bezirks an, darunter im Landkreis Günzburg auch in Krumbach und in Naichen.

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis