Schweres Erdbeben: Günzburger Auswanderer berichtet aus Thailand

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat am Freitagmittag (Ortszeit) Myanmar und Thailand erschüttert, zahlreiche Todesopfer gefordert und massive Zerstörungen hinterlassen. Das Epizentrum lag nahe der myanmarischen Stadt Sagaing, doch die Erschütterungen waren bis in die thailändische Hauptstadt Bangkok deutlich zu spüren. Jan Kubica, langjähriger Sportredakteur unserer Zeitung, ist zum Jahreswechsel nach Thailand ausgewandert (wir berichteten). Der 56-Jährige lebt mit seiner thailändischen Ehefrau auf dem Land in der Nähe von Chiang Mai, der größten Stadt in Nordthailand. Am Telefon berichtet er, wie er die Naturkatastrophe erlebt hat.

