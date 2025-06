Umfrage in Krumbach: Was hätten Sie ihrem jüngeren Ich auf den Weg gegeben?

Für viele junge Menschen ist der Schulabschluss ein einschneidendes Erlebnis, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ob Studium, Ausbildung oder ein weiterer Bildungsweg – es ist eine Phase, in der Weichen gestellt werden. Wer auf den eigenen Schulabschluss zurückblickt – ob er nun erst wenige Jahre oder Jahrzehnte her ist –, erinnert sich meist noch gut an die Träume, Pläne und Erwartungen, die man damals hatte. Was wäre, wenn man dem eigenen, jungen Ich heute etwas mit auf den Weg geben könnte? Das haben wir stichprobenartig Passanten in Krumbach gefragt.

