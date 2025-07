Restaurierung zweier Feldkreuze bei Memmenhausen abgeschlossen

Zwei stark verwitterte Feldkreuze im Gemarkungsbereich Memmenhausen konnten in den vergangenen Wochen umfassend restauriert werden. Das erste Kreuz befindet sich an der Weggabelung Memmenhausen–Hellersberg in Richtung Bauhofen/Kalvarienberg. Die Oberfläche war stark verwittert, das Dach bereits stark beschädigt, und der Querbalken wies einen tiefen Kernriss auf. Im Zuge der Restaurierung wurden neue Dachbretter aus Eichenholz angefertigt und mit einer Kupferverblechung versehen. Auch der Querbalken erhielt eine Abdeckung aus Blech zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Georg Schnatterer schliff das gesamte Kreuz sorgfältig ab und lasierte es neu. Die Christusfigur aus Metall wurde ebenfalls von ihm gereinigt und aufbereitet.

Ein weiteres Feldkreuz steht an der Ortsverbindungsstraße Memmenhausen–Balzhausen, kurz vor Beginn der Hecke an der Flurgrenze. Aufgrund gravierender Schäden an der Holzkonstruktion war eine Restaurierung nicht mehr möglich. Neue Kreuzbalken wurden gefertigt, wobei die geschnitzten Balkenenden durch behutsames Abtrennen, Anleimen und Nachschnitzen weitgehend erhalten werden konnten. Eine neue Holzrückwand sowie seitliche Schutzbretter wurden ergänzt, um das Kreuz besser vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Christusfigur wurde von Konrad Baur gereinigt, die Roststellen ausgebessert und abschließend mit einer Politur versehen. Die Holzarbeiten für beide Kreuze wurden von Konrad Baur ausgeführt. Die Verblechung übernahm Peter Hochwind von der Zimmerei Fendt aus Aichen. Die Gemeinde Aichen spricht Baur, Schnatterer sowie Hochwind ihrenn Dank für das große Engagement zum Wohle der Gemeinde aus. (AZ)