Bartholomämarkt in Krumbach ist dieses Jahr ein Erfolg

Bei schönstem Wetter fand am Sonntag der Bartholomämarkt in Krumbach statt. Neben dem beliebten Markt wurde auch ein Flohmarkt in der Karl-Mantel-Straße angeboten. In der Innenstadt schoben sich die Besucherinnen und Besucher von Stand zu Stand, um die vielen unterschiedlichen Sachen zu bewundern, die die Aussteller zum Kauf anboten. Da gab es viel zu sehen, von Schmuck bis zu nützlichen Haushaltswaren. In der Kirchstraße, der Franz-Aletsee-Straße und in einem Teil der Bahnhofsstraße hatten Aussteller ihre Stände aufgebaut. Die Besucher hatten die Qual der Wahl, es gab viele Schmuckstücke und Steine zu bewundern, viele Taschen und Geldbörsen, unterschiedliche Bekleidung und vieles mehr. Für die Kinder gab es Spielzeug und Kleidung. Ein Klassiker war der Stand mit den Hüten. Karoline Leitner ist fast jedes Jahr bei den Märkten in Krumbach. Selbst wenn das Wetter nicht so schön ist, wie es am Sonntag war, ist sie mit ihren Hüten und Mützen immer vor Ort. Die Aussteller kommen teilweise aus dem Raum Stuttgart, Augsburg und Marktoberdorf. Aber auch viele stammen aus der Region.

Bei den vergangenen Märkten waren nur wenige Fieranten in Krumbach, bei den angenehmen Temperaturen und der Sonne am Sonntag waren die Straßen mit den Händlern gesäumt. Die Besucher genossen den Bummel zwischen den einzelnen Ständen. Es wurde viel geschaut und auch gekauft. Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt, mit Pommes, Würstchen, Schnitzel und süßen Crêpes. Das herrliche Spätsommerwetter lockte die Besucher in die Stadt und auch in die anliegenden Eisdielen und Cafés.

Viele Geschäfte in der Krumbacher Innenstadt hatten ebenfalls geöffnet und luden zum Einkaufsbummel ein.