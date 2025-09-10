Antisemitismusbeauftragter erinnert in Ursberg an Euthanasie-Verbrechen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle, war zu Gast im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW). Beim Besuch der Euthanasie-Gedenkorte in Ursberg hob er die besondere Bedeutung des Erinnerns an die Opfer des Nationalsozialismus hervor und erinnerte an die Euthanasie-Verbrechen als eines der dunkelsten Kapitel in der menschenverachtenden Ideologie der NS-Diktatur. Besonders bewegt zeigte sich Ludwig Spaenle von den abgelegten Steinen auf dem Euthanasie-Mahnmal: „Auf jüdischen Friedhöfen ist ein Stein auf einer Grabstätte ein Symbol für Respekt und Wertschätzung gegenüber der Verstorbenen. Es ist berührend, wie dieser Gedanke hier weitergetragen wird.“

DRW-Vorstandsmitglied Wolfgang Tyrychter erinnerte in diesem Zusammenhang an eine wenig bekannte, aber spektakuläre Rettungsaktion im Jahr 1941: Damals brachte Bischof Clemens August von Galen in einer geheimen Mission 100 Menschen mit Behinderung der Stiftung Haus Hall im Münsterland mit drei Ordensschwestern per Güterzug nach Ursberg, um sie vor der drohenden Deportation zu bewahren. Trotz einer strapaziösen, dreitägigen Irrfahrt über Thannhausen in der Oberpfalz seien sie schließlich im schwäbischen Thannhausen eingetroffen und hätten sich über vier Monate in Ursberg verstecken können. Dort hatten die Schwestern der Josefskongregation in den Fluren des Hauses St. Josef in aller Eile 100 Betten bereitgestellt.

P-Seminar zeigt Kurzfilm im Ringeisensaal

Einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten auch die Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums. Sie beschäftigen sich immer wieder intensiv mit der Geschichte des Dominikus-Ringeisen-Werks und tragen dazu bei, dass das Gedenken lebendig bleibt. Am Samstag, 20. September, zeigt ein P-Seminar der 11. Jahrgangsstufe um 19 Uhr im Ringeisensaal deshalb einen Kurzfilm, der die bewegende Geschichte des taubstummen Heinrich Bodenmiller erzählt (wir berichteten). Durch eine waghalsige Flucht konnte er sich 1941 der drohenden Deportation durch die Nationalsozialisten entziehen. Ludwig Spaenle zeigte sich insbesondere als ehemaliger Staatsminister für Unterricht und Kultus (2008–2018) tief beeindruckt vom Engagement der Schülerinnen und Schüler: „Es ist beruhigend zu wissen, dass auch die junge Generation die Erinnerung lebendig erhält. Nur so können wir sicherstellen, dass sich die Geschichte nie wiederholt.“

Martin Riß, Vorstandsvorsitzender und Geistlicher Direktor des DRW, sagte: „Es ist unsere Pflicht, dass wir in unserem Denken, Reden und Handeln die Erinnerung stets wachhalten, gerade in Zeiten, in denen sich die äußeren Lebensumstände entscheidend zu verschlechtern drohen.“ (AZ)