Ausstellung, Armdrücken und Autoscooter: Das ist zur Krumbacher Festwoche alles geboten

Der Musikverein Krumbach als Veranstalter, Festwirt Christoph Bader und die Stadt sind bereit für die 67. Krumbacher Festwoche 2025: Sie beginnt am Freitag, 5. September und geht bis einschließlich Sonntag, 14. September, auf dem Gelände rund um den Stadtsaal. Das Organisationsteam des Musikvereins und Festwirt Christoph Bader präsentieren den Besuchern für das neuntägige Spektakel ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm.

Der Musikanten-Stammtisch auf der Festwoche Krumbach entfällt heuer

Neben zünftiger Blasmusik mit Musikkapellen aus der Region werden an den Wochenenden vor allem Party-Bands für stimmungsvolle Abende im Festzelt sorgen. Ausfallen wird in diesem Jahr der Stammtisch des ASM-Bezirkes 11-Krumbach wegen Terminüberschneidungen. Dafür ist neu am ersten Sonntag, am 7. September, im Rahmen des Frühschoppens ein Dreikampf bestehend aus Armdrücken, Maßkrug-Stemmen und Weißwurst-Wettessen. Mitmachen kann jeder und jede, die sich "stark" genug für diesen Wettbewerb fühlen. Der Siegerpreis ist ein Spannferkel und 50 Liter Bier. Weitere Infos gibt es, wenn man sich unter www.mv-krumbach.de angemeldet hat. Für die musikalische Sonntagsunterhaltung sorgt der Musikverein Billenhausen.

Auf dem Marktplatz startet Krumbach mit Musik in die Festwoche

Einen ersten Einblick in das neuntägige Spektakel gibt es beim Einzug der Musikkapellen und des Spielmanns- und Fanfarenzuges am Eröffnungstag auf dem Krumbacher Marktplatz: Seit Beginn der Festwochen im Jahr 1957 ist es eine gute Tradition, dass auf dem Marktplatz die Eröffnungsfanfare gespielt wird. In diesem Jahr sind es der Spielmanns- und Fanfarenzug, der gastgebende Musikverein und die Stadtteilkapellen aus Billenhausen, Attenhausen, Gaismarkt-Niederraunau-Winzer und Edenhausen.

Fester Bestandteil im Programm sind auch die Ausstellungen der Sparkasse, die ebenfalls am ersten Tag beginnt, unter dem Thema: „If I kult turn back time: Vom Kult e.V. zum Stückwerk". Nach Gemeinschaftschor und Aufmarsch, eröffnet gegen 19.30 Uhr Bürgermeister Hubert Fischer mit dem Bieranstich offiziell die diesjährige Festwoche: Als Stadtoberhaupt tut er dies zum letzten Mal, da Fischer im kommenden Jahr bei den anstehenden Kommunalwahlen nicht mehr kandidiert. Der gastgebende Musikverein Krumbach wird selbst zum Auftakt auf der Bühne für die musikalische Note sorgen.

Maßkrüge werden 2025 nicht nur ausgetrunken auf der Krumbacher Festwoche. Sie können auch in einem Wettbewerb gestemmt werden. Foto: Sylvio Wyszengrad

Am ersten Samstag ist ab 16 Uhr Volksfestbetrieb und das Abendprogramm gestalten The Mercuries. Wie Festwirt Christoph Bader wissen ließ, ist bei allen Programmpunkten der Eintritt frei. Der Sonntag beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen und mit dem genannten Dreikampf Armdrücken, Maßkrug-Stemmen und Weißwurst-Wettessen. Die Musikvereine Billenhausen, Krumbach und die Allgäu Crew sind die musikalischen Besetzungen für den ersten Sonntag.

Festwoche: Am Tag der Vereine gibt es auch ein Feuerwerk in Krumbach

Am Montag ist wie immer Ruhetag. Beim Tag der Vereine am Dienstag ist Musik Trumpf: Ein Stimmungsabend mit dem Musikverein Krumbach ist angesagt. Der Höhepunkt wird sicherlich wieder gegen 21.30 Uhr das Brillant-Feuerwerk sein.

Blasmusik der Spitzenklasse verspricht das Orchester Blech und Co am Mittwochabend. Beim Familien- und Seniorennachmittag erfreuen zuvor die Klänge der Blech Bagasch. An diesem Nachmittag gibt es auch verbilligte Preise im Festzelt und auf dem Vergnügungspark. Den Auftakt in die zweite Wochenhälfte serviert am Donnerstagabend die Blaskapelle Unterroth. Beim Tag der Betriebe, Behörden und Menschen aus nah und fern gibt es Blasmusik-Party mit den Musikanten aus Kirchhaslach. Fester Bestandteil ist inzwischen auch der jährliche Kinderflohmarkt am vorletzten Tag der Festwoche (Samstag, 13. September ab 9 Uhr). Neben dem Volksfestbetrieb ab 16 Uhr heißt es ab 19.30 Uhr: ultimativer Partysound mit der Hausband.

Mit dem Festgottesdienst um 10.15 Uhr im Festzelt wird der letzte Tag der Festwoche 2025 beginnen. Der Musikverein Edenhausen begleitet den Gottesdienst, den anschließenden Frühschoppen und Mittagstisch. Der letzte Akkord dieser Festwoche wird von der Jugendkapelle und dem Orchester des gastgebenden Musikvereins gespielt.

So viel kosten Bier und Brathähnchen auf der Festwoche in Krumbach

Wie Festwirt Christoph Bader mitteilte, ist sein Team startklar für dieses Event in seiner Heimatstadt: Wie Bader verriet, werden in diesem Jahr die Maß Bier 11,90 Euro und das halbe Hähnchen 12,50 Euro kosten. Erfreulich ist für den Festwirt weiter, dass es für diese neun Tage keine Personalprobleme, weder an Servicekräften noch in der Küche gibt. Überhaupt wollen Bader und seine Mitarbeiter dafür sorgen, dass sich die Gäste im Festzelt und auf dem Festgelände wohlfühlen.

Nicht fehlen wird bei dieser Festwoche wieder der umfangreiche Vergnügungspark der Firma Böhm mit attraktiven Fahrgeschäften und zahlreichen Buden und Verkaufsständen. Der Vergnügungspark ist jeweils ab 14 Uhr geöffnet.