Sommertanzen im Stadtgarten Krumbach

Janina Kunisch ist Zumba-Instruktorin und bekannt für ihre Workshops – unter anderem an der Volkshochschule, in Fitness-Studios und vielen weiteren Einrichtungen. Auch bei diversen Veranstaltungen in Krumbach war sie schon mit Zumba Kids und Teens dabei und begeisterte das Publikum. „Ich möchte am liebsten mit der ganzen Welt meine Zumba-Leidenschaft teilen“, erklärt die Krumbacherin ihre Motivation. Am Samstag, 12. Juli, motiviert sie diesbezüglich Menschen im Krumbacher Stadtgarten.

So organisierte sie erneut mit den „Latin Summer Vibes“ ihre eigene große Zumba-Party im Stadtgarten. Letztes Jahr fiel die Veranstaltung leider ins Wasser. „Wir hoffen dieses Jahr auf besseres Wetter “, ergänzt die Tanzexpertin. Nach dem Erfolg im Jahr 2023 wartet heuer am 12. Juli erneut eine große Zumba-Show auf alle Gäste. Natürlich gibt es daneben wieder die Gelegenheit, sich mit Essen und Getränken gemütlich niederzulassen. Das Fest ist Teil des „Sommer im Stadtgarten“-Programmes, bei dem bis Mitte August über 20 Veranstaltungen stattfinden.

Mehrere Zumba-Anleiter werden am 12. Juli im Krumbacher Stadtgarten aktiv

Wer mag, kann auch selbst aktiv werden und im eigens vorgesehenen Areal vor der Bühne tanzen und bei Zumba-Übungen mitmachen. Neben Janina Kunisch sind noch sieben weitere Instruktoren dabei, die alle Janinas Leidenschaft teilen.

Weitere Outdooraktivitäten gibt es im Krumbacher Stadtgarten

Los geht es um 15 Uhr mit einem Zumba-Kindernachmittag. Neben tollen Tanzmoves, die es zu erlernen gibt, können Kinder mit der Jugendpflege Krumbach basteln, bei einem Glücksrad drehen oder eine der Outdoor-Aktivitäten von Rotaract Weißenhorn-Krumbach nutzen. Daneben sorgt die Jugendorganisation bei „Latin Summer Vibes“ für Köstlichkeiten. Vom TSV Krumbach gibt es Getränke. Wenn um 18 Uhr das Erwachsenenprogramm startet, sind tanzwütige Mitmacher und Zuschauer gefragt. Aufgelockert wird die Veranstaltung durch Gewinnspiele, Mitmach-Aktionen wie Fitnessparcours, einem Live-DJ und einem kleinen Feuerwerk als Höhepunkt. Um 22 Uhr endet die Party. Die Teilnahme ist kostenlos. Falls das Wetter am 12. Juli nicht mitspielen sollte, so ist der 26. Juli als Ersatztermin angedacht. (AZ)