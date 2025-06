Thannhauser Foodtruckfestival kurz vor dem Start

Das erste Thannhauser Foodtruckfestival steht kurz vor dem Start. Genuss und Gemeinschaft wollen Claudia und Markus Binder, die im Dezember 2024 bereits den Weihnachtsmarkt in der Postgasse organisiert haben, zusammenbringen und organisieren das erste Thannhauser Foodtruckfestival in der Mindelstadt. Dieses findet am Wochenende, Samstag, 28. Juni (11 bis 22 Uhr) und Sonntag, 29. Juni (11 bis 20 Uhr) entlang der Mindelpromenade statt.

Wie die Organisatoren erzählen, wird die Mindelpromenade dabei zur Schlemmermeile werden. Über zehn Foodtrucks werden entlang der Mindel ihre Stände aufbauen und neben den beliebten Burgern auch eine vielfältige Auswahl an weiteren kulinarischen Spezialitäten anbieten. Sie werden im Bereich ab der Einmündung Christoph-von-Schmid-Straße in Richtung Süden Aufstellung nehmen.

Hobbykünstler präsentieren ihre Werke in Thannhausen

Zahlreiche Hobbykünstler präsentieren an beiden Tagen ihre Werke. ihre Stände reihen sich an die Foodtrucks an im Bereich der Grundschule bis hin zur Realschule. Am Samstagnachmittag bietet Birgit Lachenmaier eine Modenschau mit Second-Hand-Mode, die Ideen für das eigene individuelle Outfit liefert. Im Bus der Tätowiererin Anjuschka können Besucher sich kleine Tattoos stechen lassen und Julia von Picart Grafik und Fotografie bietet Minishootings im Fotopavillon an.

Bands und ein Sänger umrahmen das Foodtruck-Festival in Thannhausen musikalisch

Musikalisch wird zusätzlich einiges geboten: Zahlreiche Mitwirkende kommen von weit her, darunter Straßensänger Shahin. Auch weitere Musiker sorgen für Stimmung, etwa die Band „Team 66“ aus Burgau und die Lehrerband „Dirty Handbags“ aus Ursberg.

Die ganze Mindelpromenade wird an diesen Tagen zum Festival. Für Komfort sorgen weiche Auflagen auf den Treppenstufen zur Mindel, und für Kinder gibt es eine Hüpfburg, eine Kindereisenbahn und Kinderschminken. Außerdem kann auf dem großen, bekannten Spielplatz direkt neben dem Veranstaltungsgelände nach Herzenslust getobt werden. Zwischen Spielplatz und Grundschule wird sich die Eventbühne befinden. Das Festival findet bei jeder Witterung statt, der Eintritt ist frei. (AZ mit adö)