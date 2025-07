Meisterwerke der Romantik-

das große Klassik-Konzert der Kulturwoche

Die Vielfalt der Romantik in Werken für Klarinette, Klavier und Gesang zeigen am Donnerstag, 17. Juli, um 19 Uhr in der großen Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) der Klarinettist Jochen Schwarzmann, die Konzertpianistin Birgit Nerdinger und die Sopranistin Katharina Brandel. Gespannt darf man auf das große Klassik-Konzert im Rahmen der Krumbacher Kulturwoche 2025 sein, das heuer in Kooperation mit der Volkshochschule stattfinden wird.

Konzertpianistin Birgit Nerdinger ist vielfältig aktiv

Birgit Nerdinger leitet die „Lauinger Klaviertage“ und das „Klavierforum Wettenhausen“. Nach Erwerb des pädagogischen Diploms in Kooperation mit der Musikhochschule München setzte sie ihr Studium an der Musikhochschule Stuttgart bei Professor Andrzej Ratusinski fort. An der Musikhochschule Karlsruhe absolvierte sie bei Professor Günter Reinhold das künstlerische Aufbaustudium und Konzertexamen jeweils mit Auszeichnung und arbeitete als Assistentin in seiner Klavierklasse. Ebenso stark geprägt wurde sie von dem Londoner Pädagogen Peter Feuchtwanger. Über dessen Klaviertechnik referierte sie im In- und Ausland. 2002 hat sie die „Internationale Akademie für musikalische Bildung Karlsruhe“ mitbegründet und zusammen mit Günter Reinhold 20 Jahre lang geleitet. Am Albertus-Gymnasium Lauingen ist sie seit 30 Jahren tätig. Künstlerisch arbeitet Nerdinger regelmäßig als Solistin, Kammermusikpartnerin und Liedbegleiterin.

Jochen Schwarzmann war Preisträger im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Sein Studium absolvierte er an der Musikhochschule München: Klarinette bei Professor Gerd Starke und das Schulmusikstudium für das Lehramt an Gymnasien. Während des Studiums war er Kunstpreisträger der Stadt Gersthofen und des Landkreises Augsburg, Stipendiat der Kammermusikstiftung „Villa Musica“ sowie Preisträger bei den Internationalen Instrumentalwettbewerben in Bayreuth, Markneukirchen und München. Er wirkte in dieser Zeit im Rahmen der BR-Orchester-Akademie beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Staatsoper München mit und war Mitglied des Schleswig-Holstein-Musik-Festival-Orchesters. Er leitet seit 2022 das Albertus-Gymnasium in Lauingen und ab August 2025 das SKG. Neben seiner Lehrtätigkeit hatte er lange Jahre auch einen Lehrauftrag an der Universität Augsburg für Klarinette.

Sopranistin Katharina Brandel ist Konzert- und Oratoriensängerin

Die junge Sopranistin Katharina Brandel schloss ihr Master-Studium an der Hochschule für Musik Saar im Dezember 2018 mit Bestnote ab und wirkte in Opernproduktionen der HfM Saar und als Mimí aus „La Bohéme“ von Giacomo Puccini mit. Ebenso war sie im Saarländischen Rundfunk und im Deutschlandfunk Kultur live zu hören. Inzwischen wirkt sie als Konzert- und Oratoriensängerin.

Neben dem künstlerischen Genuss hat das Konzert auch einen bildenden Charakter, weil Jochen Schwarzmann durch kurze spannend-moderierende Worte die Welt der musikalischen Romantik erklären wird. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

In der Pause gibt es eine Pausenbewirtung durch die Q12-Schülerinnen und -Schüler des SKG.