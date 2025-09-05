Icon Menü
Eröffnung der 67. Krumbacher Festwoche: Tradition, Kultur und neue Ausstellung

Krumbach

Anzapft isch: Die 67. Krumbacher Festwoche hat begonnen

In der Sparkasse eröffnet das Stückwerk eine Zweigstelle, die Abendsonne scheint auf die Musikkapellen und Bürgermeister Fischer zapft mit nur einem Schlag an.
Von Mira Herold-Baer und Rebekka Jakob
    Mit nur einem Schlag hat Bürgermeister Hubert Fischer das erste Fass der Krumbacher Festwoche 2025 angezapft.
    Mit nur einem Schlag hat Bürgermeister Hubert Fischer das erste Fass der Krumbacher Festwoche 2025 angezapft. Foto: Mira Herold-Baer

    Für Hubert Fischer war es das letzte Mal: Krumbachs Bürgermeister hat das erste Fass im Festzelt angestochen und damit die 67. Krumbacher Festwoche offiziell eröffnet. Bei der Kommunalwahl im März 2026 wird sich zeigen, wer Fischer als Rathauschef und beim Anzapfen nachfolgt. Doch von Abschiedsstimmung war an diesem Freitagabend erst einmal nichts zu spüren. „Fühlen Sie sich wohl, kommen Sie auf die Festwoche, sprechen Sie miteinander. So schön wie heute Abend soll es die ganze Woche bleiben“, rief Fischer den Besucherinnen und Besuchern zu.

