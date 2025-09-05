Anzapft isch: Die 67. Krumbacher Festwoche hat begonnen

Für Hubert Fischer war es das letzte Mal: Krumbachs Bürgermeister hat das erste Fass im Festzelt angestochen und damit die 67. Krumbacher Festwoche offiziell eröffnet. Bei der Kommunalwahl im März 2026 wird sich zeigen, wer Fischer als Rathauschef und beim Anzapfen nachfolgt. Doch von Abschiedsstimmung war an diesem Freitagabend erst einmal nichts zu spüren. „Fühlen Sie sich wohl, kommen Sie auf die Festwoche, sprechen Sie miteinander. So schön wie heute Abend soll es die ganze Woche bleiben“, rief Fischer den Besucherinnen und Besuchern zu.

Mira Herold-Baer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hubert Fischer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis