Kindergarten Ettenbeuren forscht mit neuen Medien

Der Kindergarten Ettenbeuren führte Projekttage zum Thema „Forschen mit neuen Medien“ durch. Dank einer Spende der VR-Bank Donau-Mindel eG konnten neue digitale Geräte angeschafft werden, die den Kindern spannende Lern- und Forschungsmöglichkeiten eröffnen. Ziel der Einrichtung ist es, die Kinder frühzeitig an einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien heranzuführen und so Medienkompetenz, Kreativität sowie sprachliche und kognitive Fähigkeiten zu fördern. In der Projektwoche zum Thema „Teich und Wiese“ setzten sich die Kinder erstmals mit Tablets und Apps auseinander, dokumentierten ihre Beobachtungen und experimentierten spielerisch mit dem neuen Forscherequipment.

