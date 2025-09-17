Ninja-Warrior aus Thannhausen am Freitag im TV

Die Spannung in Thannhausen ist groß: Am kommenden Freitag, 19. September, steht ein Trainer des „Kletter Ninjas“ in Thannhausen, Fabian Singer, selbst im Mittelpunkt. Er wird in der RTL-Sendung Ninja Warrior Germany seine Kletterkünste und seine Griffkraft unter Beweis stellen. In der Sportschule in der Messerschmittstraße 7 fiebern seine Schüler, Freunde und Fans bereits ab 18 Uhr beim Public Viewing mit, um 20.30 Uhr geht es dann mit der Sendung los.

In der Wettkampfshow nach japanischem Vorbild stellen sich Athletinnen und Athleten einem Parcours aus mehreren Hindernissen. Dabei sind Kraft, Ausdauer, Technik und Mut gefragt. Im Verlauf der Staffel durchlaufen die Teilnehmer Vorrunden, Halbfinals und Finalrunden. Am Ende steht der „Mount Midoriyama“, den man bezwingen muss, um sich Ninja Warrior Germany zu nennen. Dazu winkt ein Preisgeld von 300.000 Euro. Aktuell läuft die Jubiläumsstaffel der Sendung, die es seit zehn Jahren gibt. Mit dabei ist zum letzten Mal auch Kommentator Frank „Buschi“ Buschmann, der seinen Abschied von Ninja Warrior angekündigt hat.

Fabian Singer aus Thannhausen im Wettkampf: Kletterkünste bei Ninja Warrior auf RTL

In Thannhausen trainieren schon ganz junge Talente Ninja-Sport und bereiten sich auch auf Wettbewerbe nach dem Vorbild der Fernsehsendung vor. Motor dahinter ist Stefan Herold, der selbst schon erfolgreich in der RTL-Show angetreten ist und in seiner Sportschule Kinder, Jugendliche und Erwachsene fit macht für die Wettkämpfe. Fabian Singer, der auch als Trainer im Einsatz ist, hat selbst in der Sportart schon einige Erfolge auf der Liste stehen. Im vergangenen Jahr belegte er den 7. Platz auf der deutschen Rangliste der Männer.

Thannhauser Ninja-Trainer Fabian Singer in der RTL-Show

Damit er in der Fernsehshow weiterkommt, gilt für ihn wie für alle anderen Athleten, den Parcours so schnell wie möglich komplett zu absolvieren. Pro Folge ziehen die zehn Besten eine Runde weiter. Die besten Vier klettern außerdem an der „Endlosen Himmelsleiter“ um Geldprämien und qualifizieren sich auch für ein weltweit einmaliges Jubiläums-Special „Der direkte Weg ins Finale“, das unmittelbar nach den Vorrunden ausgestrahlt wird. Dort ist dann nur Hangeln erlaubt. Die Ninjas, die im Special in der Rangliste die Plätze eins bis zehn belegen, erhalten eins von zehn Final-Tickets. Alle anderen qualifizierten Athleten müssen in zwei herausfordernden Halbfinals um ihren Platz im großen Finale kämpfen. Die Konkurrenz hat es in sich: Unter den Athleten ist auch der Artist René Casselly, der als Erster überhaupt den Titel „Ninja Warrior Germany“ errang.