Fahrer alkoholisiert: Auto überschlägt sich bei Unfall auf B300

Zwischen Ebershausen und Krumbach hat sich auf der B300 am Samstag ein Unfall ereignet. Dabei überschlug sich das Auto, der Fahrer wurde verletzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Demnach befuhr der 41-Jährige gegen 17.30 Uhr die Straße von Ebershausen in Richtung Krumbach. In einem Waldstück kam dieser laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und schleuderte gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich der Mann. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. An der Unfallbestelle war auch die Freiwillige Feuerwehr Krumbach im Einsatz, die die Polizei bei der Arbeit unterstützte. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis