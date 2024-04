Der berühmte Zebrastreifen in Krumbach ist jetzt normgerecht

Der Fußgängerüberweg am Marktplatz in Krumbach hat jetzt korrekte reflektierende Streifen erhalten. Zuvor war der frisch verlegte Zebrastreifen abgerissen worden.

Endlich ist es so weit: Der einst falsch gebaute Zebrastreifen westlich des Marktplatzes in Krumbach hat seit Dienstagnachmittag acht normgerechte weiße Streifen. Eine Markierungsfirma aus Nürnberg brachte das weiße Spezialmaterial auf.

Wie berichtet, musste der zunächst abwechselnd weiß-dunkelgrau gepflasterte Fußgängerüberweg im vergangenen Jahr wieder abgerissen werden, da die Breite der Streifen mit 39 Zentimetern nicht den Vorschriften entsprochen hatte. Außerdem hätten die weißen Streifen nicht wie vorgeschrieben reflektiert. Der Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Krumbach, Marcus Praschivka hatte das seinerzeit moniert, woraufhin die Bauverwaltung der Stadt Krumbach in die Kritik geriet.

Der Zebrastreifen in Krumbach wurde im Fasching verspottet

Am Rosenmontag griff die Faschingsgilde der Zylinderer die Posse auf und zog mit einem Spottlied und einem selbst gedruckten Zebrastreifen mit ausreichender Streifenbreite durch die Stadt. Der Fußgängerüberweg war dann baulich verändert worden, doch die weißen Markierungen konnten wegen der Feuchtigkeit in Wintertagen noch nicht aufgetragen werden. Das wurde jetzt nachgeholt. Das Material wird 200 Grad Celsius heiß aufgebracht und löst durch die hohe Temperatur das Bitumen im Untergrund an und verbindet sich damit für eine dauerhafte Haftung.

Die Firma arbeitete ebenfalls am Dienstag noch an der versetzten Fußgängerampel in der Bahnhofstraße bei der Buchhandlung Vogt. Auch dort mussten noch Boden-Markierungen aufgebracht werden, diesmal im Auftrag des Staatlichen Bauamts Krumbach, da die Bahnhofstraße Bundesstraße und somit der Straßenbaulastträger staatlich ist.

